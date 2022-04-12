«Владивосток-Восток. Поехали!»: В Приморье стартует географическая и историко-культурная экспедиция

В Приморском крае стартует масштабная географическая и историко-культурная экспедиция «Владивосток-Восток. Поехали!», сообщают «Вести:Приморье».

В Приморском краевом отделении Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество-Общество изучения Амурского края» 12 апреля в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню космонавтики, 165-летнему юбилею К.Э. Циолковского и 115-летнему юбилею С.П. Королева, будет дан старт Масштабной комплексной экспедиции по Транссибирской магистрали по проектам «Всемирный флешмоб-кругосветка «Русский Самовар» и «Россия Космическая», проходящей от Владивостока до Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана, отмечается в релизе на сайте Общества.

Организаторами экспедиции выступают Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество-Общество изучения Амурского края», международный клуб культурных инициатив «Русский Самовар», Проект POSTVENTURE & Почтовое приключение и Международное сообщество филатуризма.

Экспедиция пройдет при поддержке Русского географического общества, Туристско-информационных центров Дальнего Востока, Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ), коммуникационного агентства PressPass и информационно-аналитического агентства «Восток России» (EastRussia). При этом список партнеров экспедиции постоянно обновляется.

Главная цель Экспедиции – актуализация и популяризация достижений Российской Федерации, как в географическом, так историко-культурном аспекте, включая демонстрацию интеллектуального капитала, новейших технологий и достижений в различных областях деятельности граждан нашей страны.

Экспедиция имеет особую социальную значимость, так как позволяет регионам Дальнего Востока определить и заполнить собственный сегмент историко-культурного наследия регионального, российского и мирового значения событиями и фактами, трактующими с одной стороны историю создания и использования русского самовара, а с другой стороны историю освоения космоса через конкретные места, объекты, идеи, человеческие судьбы и личностные достижения. При этом, все собранные данные будут оцифрованы на соответствующих информационных ресурсах.

Руководитель экспедиции: Александр Гетманов, президент Международного клуба культурных инициатив «Русский Самовар».

Участники экспедиции: Валерий Сушков, главный почтмейстер Международного сообщества филатуризма и руководитель проектов «POSTVENTURE & Почтовое приключение» и «Всемирный флешмоб-кругосветка «Русский Самовар»; Дарья Гусева, Председатель секции краеведения и экскурсоведения Приморского краевого отделения Русского географического общества-Общества изучения Амурского края, руководитель туристско-информационного департамента АНО «ТИЦ ПК», региональный представитель Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ); Антон Залилов, руководитель группы компаний «Меридиан».

В большинстве населенных пунктов по маршруту Экспедиции запланировано проведение презентации Экспедиции и ее проектов и церемония спецгашения открытки с золотой маркой-виньеткой и спецштемпелем Всемирного флешмоба-кругосветки "Русский Самовар" и филателистической серии "Россия Космическая", куда войдут почтовые конверт, открытка, марка-виньетка и спецштемпель с участием необычных видов почтовых доставок.

В большинстве населенных пунктов по маршруту Экспедиции запланировано проведение презентации Экспедиции и ее проектов и церемония спецгашения филателистической серии "Россия Космическая", куда войдут почтовые конверт, открытка, марка-виньетка и спецштемпель с участием необычных видов почтовых доставок.

Ближайшая презентация Экспедиции назначена на 14 апреля в г. Хабаровск. Презентация пройдет при поддержке Правительства Хабаровского края и Туристско-информационного центра Хабаровского края, АНО Федерация развития индустрии гостеприимства «Душа народа», Дальневосточного отделения Российского союза туриндустрии.

Участие в презентации планируют принять члены Хабаровского отделения Русского географического общества, представители Правительства, бизнеса и общественных объединений.

По итогам проведения Экспедиции будет снят документальный фильм, выпущена печатная продукция, подана заявка на включение Русского Самовара, как наиболее узнаваемого символа России, во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО, а также организован Всемирный День Русского Самовара и запущен портал «Россия Космическая».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]