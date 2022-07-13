Загадка века: Историки – об уникальной находке в центре Владивостока

Не то могильная плита, не то могильный памятник. Во Владивостоке во дворе дома номер 6 по улице Лазо убирали гаражи для благоустройства площадки и обнаружили выточенное из камня старое надгробие Альфреда Лангелитье. Что с ним делать и есть ли там могила?

Максим Каленник узнал мнение профессиональных историков.

Старая кладка из диабаза как минимум лет сто подпирает этот склон и со своими обязанностями она надежно справляется, в укор современным аналогам. Ее скрывали советские заброшенные гаражи, их убрали - площадку хотят облагородить. Рабочие поднялись по оставшейся узкой лестнице к последнему здесь зеленому пяточку земли, а вверху - могильная плита лежит, старым вязом оплетенная. Альфред Лангелитье.

Нелли Мизь, краевед, почетный житель г.Владивостока: «Альфред - старший сын Иоганна. А вообще в семье Иоганна и Елены Лангелитье было шестеро детей. Четверо в Германии, а двое здесь. А жена его - потрясающая женщина, он называл ее - сокровище! Она стояла сначала за прилавком, а потом она стала участвовать в спортивных соревнованиях в яхт-клубе, где все время занимала призовые места».

Фамилия известная в истории Владивостока - его отец, Иоганн, был одним из тех, кто город развивал и строил. Он был из Гамбурга, но принял российское гражданство. Его Торговый дом все владивостокцы знают, тот самый, изуродованный стеклянной надстройкой, а в районе нынешней улицы Лазо, тогда Миссионерской, семья владела большим участком со множеством построек. Но почему надгробие именно здесь, если могила Альфреда была на Покровском кладбище, уничтоженном в 30-х годах. К тому времени семья уже вернулась в Германию!

Нелли Мизь, краевед, почетный житель г.Владивостока: «Кто перенес плиту мы не знаем и это большой вопрос, мы не знаем! Но это был кто-то из тех, кто у них работал, а штат сотрудников был большой. Одних приказчиков было 12 человек».

25 января 1913-й, газета «Далекая окраина» сообщает: «Убитые горем мать, сестры и братья с прискорбием извещают друзей и знакомых о безвременной кончине их горячо любимого, незабвенного сына и брата Альфреда Ивановича Лангелитье, последовавшей 24 января в 6:30 утра после продолжительной тяжелой болезни». Он умер от брюшного тифа, всего 28 лет. А в последний путь его провожали из здания семейного Торгового дома, испорченным современным стеклянным кошмаром.

Нелли Мизь, краевед, почетный житель г. Владивостока: «Это неуважение, но еще большее неуважение - поднимать плиту. Как Шекспир говорит: «будь проклят тот, кто поднимет эту плиту». Тем более она обросла корнями вяза. Ну, лежит и пусть лежит, до поры до времени».

Виктор Шалай, директор Государственного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева: «Поэтому вопрос - зачем надо что-то делать? На этой подпорной стене оказался этот камень, не на земле. Он лежит на стене, там нет могилы. Пусть это будет маленький миф, мы, наверное, точно истории этой не узнаем. Но туда можно приводить людей, рассказывать, чтоб люди погружались в свой город и не считали его чужим».

Сейчас здесь свалка мусора, но, по словам арендаторов ближайших офисов, порядок обязательно наведут. Лишь бы старый вяз с плитой не трогали и стенку не разбирали, по второму разу ее уже не соберут.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]