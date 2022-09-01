"Культура": Усадьба Вавилово - уникальный "островок" прекрасной старины

Вот уже пятнадцать лет в пригороде Владивостока существует уникальное место, островок прекрасной старины — Усадьба Вавилово. Сюда заходят, как в музей, вспоминая легендарные дворцы, эпоху галантных манер и высокого искусства - антикварная мебель, подлинные картины в золоченых рамах... Иногда по вечерам здесь звучит музыка...

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]