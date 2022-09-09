Компания «Восточный Порт» приняла участие в работе ВЭФ-2022 на острове Русском

Компания АО «Восточный Порт» на площадке VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке представила собственный опыт экологической и социальной ответственности, в том числе, развития спорта и физкультурного движения на территории присутствия. Масштабный международный бизнес-форум традиционно прошёл на острове Русском, на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-служзбу АО "Восточный Порт", в первый день работы ВЭФ-2022 портовики приняли участие в открытии II Международного форума по сохранению тигра. На этом мероприятии Ирина Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК», в торжественной обстановке передала и. о. председателя ДВО РАН Юрию Кульчину подарочный сертификат на скульптуру тигра – символ поддержки и заботы об экологии, продолжения совместной работы в рамках существующего соглашения по защите окружающей среды. Разукрашенного в стиле «японская гравюра» тигра портовики приобрели на благотворительном аукционе «ПоможемПрироде.РФ» в ходе ВЭФ-2016.

Одним из ключевых событий ВЭФ-2022 стала панельная дискуссия «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?». В ходе обсуждений участники отметили, что в мировой угольной торговле происходит структурный экономический сдвиг от Атлантического к Тихоокеанскому экономическому региону, на который в настоящее время приходится 80% международной угольной торговли. Эксперты обсудили возможные варианты сокращения дефицита провозной и пропускной способности Восточного полигона. БАМ и Транссиб являются единственными транспортными артериями между Западом и Востоком страны, через которые грузы направляются на перспективные рынки стран АТР.

На сессии «Подготовка кадров со средним профессиональным образованием», участники которой обсудили вопросы дефицита рабочих специальностей для динамично развивающейся экономики Дальнего Востока, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак рассказал о практически полувековом опыте подготовки квалифицированных кадров на базе Учебно-курсового комбината предприятия (УКК). УКК АО «Восточный Порт» – единственный профессиональный учебный центр в Находке при частном предприятии, который готовит квалифицированных специалистов для предприятий города и края. За время своей работы комбинат выпустил свыше 26 тысяч специалистов по более чем 50-ти рабочим профессиям. «Уверен, наш многолетний опыт в части развития образовательных возможностей для специалистов рабочих специальностей станет полезным для бизнесменов и профессиональных учебных заведений Дальнего Востока, и в ближайшем будущем предприятия перестанут испытывать кадровый голод», – отметил Вадим Байбак.

На главной сцене Улицы Дальнего Востока в течение всего времени работы экономического форума под овации зрителей свои лучшие упражнения и приёмы продемонстрировали юные спортсмены команды по тхэквондо «Восточник». Ребята неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских и международных соревнований, включая международные игры «Дети Азии». Компания АО «Восточный Порт» выступила одним из основных партнёров мероприятия.

В ходе дискуссии «Спорт на Дальнем Востоке: формируя новые возможности» портовики-«восточники» представили свой опыт подготовки будущих чемпионов, развития физкультурного движения и поддержки спорта на территории присутствия. «Восточный Порт» имеет собственные спортивные мощности – ежемесячно сотни работников предприятия, включая сотрудников сторонних организаций, занимаются ОФП, теннисом, бадминтоном, футболом, гимнастикой, йогой в современном спорткомплексе «Восточник». В системе комплекса работают детско-юношеские секции по тхэквондо, теннису, футболу и хоккею, в которых занимаются около 140 ребят. Ежегодно АО «Восточный Порт» организует в собственном детском лагере «Шепалово» спортивно-оздоровительные смены, спортивные фестивали и учебно-тренировочные сборы.

– Сейчас мы приступаем к возведению Ледовой арены во Врангеле, уже получено разрешение на её строительство, – рассказала Ирина Ольховская. – Будет построена арена площадью 1700 квадратных метров, проходимостью до 1000 человек в сутки. Одновременно десятки человек смогут заниматься фигурным катанием и хоккеем. Тренажёрный зал, административные здания, судейская – всё это будет соответствующе оборудовано.

О примерах социальной и экологической ответственности АО «Восточный Порт» жителям и гостям Владивостока рассказала тематическая фотовыставка. Посетители увидели экспозицию уникальных фотокартин на основе материалов, сформированных в ходе исследовательской экспедиции в Национальный парк «Бикин» и в рамках этнических фестивалей, посвященных Году культурного наследия народов России при поддержке и с участием «Восточного Порта». Часть фоторабот отражает проекты по восполнению разнообразия фауны Японского моря, а также самые яркие моменты мероприятий VII Международных спортивных игр «Дети Азии».

По предварительным данным в текущем году участниками VII ВЭФ стали 7 тысяч гостей из 68 стран мира.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]