Смывает ли грехи крещенское омовение и кому категорически нельзя прыгать в прорубь?

Сегодня ночью православные приморцы отмечают Крещение или Богоявление — один из самых почитаемых православных праздников. В этот день церковь вспоминает как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в Иордане. Сегодня в храмах края пройдут праздничные службы и совершится чин освящения воды. Традиционно многие в этот день окунаются в специальные проруби - «иордани». Где можно окунуться, смывает ли грехи крещенская купель и кому точно не стоит прыгать в прорубь даже в этот светлый праздник, расскажет Мария Ежевская.

Мария Ежевская, корреспондент: "Крещенских морозов во Владивостоке в эту ночь не случится, синоптики прогнозируют -10...-12. Поэтому у купелей сегодня ночью, несмотря на разгар рабочей недели, вероятно, будет многолюдно. И большинство православных горожан по традиции приедут сюда, в центр города, на спортивную набережную".

В этот праздник церковь вспоминает евангельское событие: как в водах Иордана Иисус принял крещение от Иоанна Предтеча. И окунаются в купели православные не случайно, ведь «Крещение» с греческого — «погружение в воду». Однако это действо обросло и мифами.

Игумен Климент, настоятель Свято-Серафимовского мужского монастыря на Русском острове: «Вопреки расхожему представлению само по себе погружение в крещенскую воду не очищает от грехов. Это совершается только в таинстве исповеди через глубокое произвольно покояние. А погружение в крещенскую воду — это благочестивый обычай, воспоминание о совершенном в этот день крещении Христа, и оно даёт силы человеку для праведной благочестивой жизни».

Перед омовением стоит оценить и здоровье. Врачи говорят, без крепкого тела к купели лучше не подходить.

Александра Солодовник, врач-терапевт КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»: «Существуют несколько противопоказаний для погружения в прорубь. Это остро-воспалительные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, обострения хронических и состояния какого-либо опьянения».

Всего в Приморье оборудуют 19 крещенских купелей. Большинство работать будет поздним вечером 18 января и днем 19-го. Для безопасности в этих местах будут дежурить сотрудники МЧС, врачи, развернуты теплые палатки.

Екатерина Кутузова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю: «Совершать ритуальное омовение необходимо в строго отведенных местах, где осуществляются дежурства спецподразделений. Перед купанием рекомендуется сделать разминку и разогреть тело. Оптимально время нахождения в проруби - около минуты. А после купания необходимо растереться полотенцем и надеть сухую одежду».

Во Владивостоке всего две купели на о. Русский в бухте Полеводина и здесь у Федерации зимнего плавания Приморья "Косатка ДВ". Монтаж деревянных помостов завершается. Иордань готова встречать горожан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]