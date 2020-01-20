Православные приморцы отметили Крещение. В крае оборудовали три десятка мест: на реках, озёрах и морском побережье. Главной купелью во Владивостоке стала прорубь возле федерации зимнего плавания.

Пока одни переминаются с ноги на ногу, согреваясь от холода, другие уверенным шагом - в прорубь.

На ледяной обряд омовения осмелились тысячи приморцев. Уже в первые минуты они оккупировали прорубь, что освятили возле федерации зимнего плавания «Косатка ДВ». Не боясь ни судорог, ни переохлаждения.

Сергей Семёнов, житель г. Владивостока: «Вот, лапки мёрзнут - стоять, комментарии давать, а так хорошо».

Виктория Сарада, корреспондент: «На улице - -10, в воде — -2. Благодатная погода для купания - говорят. Но, даже при таких температурах, у некоторых, кто решился окунуться в купель, захватывает дух».

Безопасности ради у иордани сотрудники МЧС, неподалёку скорая. Притом что церковь такие купания считает не обязательными. По приданию, вся вода мира в этот день становится священной и приобретает целебные свойства. Поэтому, на морозе достаточно и простого умывания.

Димитрий, настоятель храма Порт-Артурской иконы Божией Матери: «Когда человек крестится, он даёт одно очень важное обещание Богу — быть святым. Если мы это обещание не обещаем, то смысл? Купаться или не купаться».

Крещенские купания для Владивостока - не столько традиция, сколько повод приобщиться к популярному в столице региона спортивному движению.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Даже те, кто никогда не пробовал моржевать, сегодня окунаются в прорубь и после этого становятся в этот дружный отряд любителей зимнего плавания».

А это уже купель по ту сторону Спортивной набережной. В Крещенскую ночь работу восстановил самый старейший в регионе клуб любителей зимнего плавания - «Морж».

После окунания всем желающим здесь предлагают горячий чай и уху. А после ежедневно с 8.00 до 20.00 - бесплатные раздевалки и почти 13-метровую прорубь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]