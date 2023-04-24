В ЦИК РФ рассказали об электронном голосовании на выборах президента в 2024 году

«Мы не спешим с электронным голосованием, особенно в нынешних условиях, поскольку безопасность внедрения такой системы превыше всего, - отметила Элла Памфилова в интервью телеканалу «Восток 24» ГТРК «Владивосток».

По словам председателя ЦИК РФ, многие регионы хотят участвовать в организации электронно-дистанционного голосования. В ЦИК РФ поступило 28 заявок от российских регионов на применение такой технологии уже в ближайших региональных выборах. Однако позже некоторые субъекты пересмотрели свои возможности, поняв, что они не готовы к этому, отозвали заявки. Некоторым мы сами рекомендовали повременить. Тем не менее, около 20 регионов в этом году проведут голосование с применением электронно-дистанционной формы.

«Что касается президентских выборов, то мы тоже не будем спешить с такой формой голосования и будем применять ее лишь в тех регионах, где имеется опыт прошлого года и этого», - сказала Элла Памфилова.

Отметим, рабочая поездка председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой в Приморский края продолжалась 4 дня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]