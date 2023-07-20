Меры поддержки рождаемости в Приморье стали темой большой конференции, которая прошла во Владивостоке. Организатором выступило министерство здравоохранения края.

О чем говорили докладчики и участники дискуссий — узнала Екатерина Карначева.

Врачи разных специальностей, психологи, представители органов власти и Русской православной церкви собрались обсудить стратегические инициативы, направленные на увеличение рождаемости в Приморском крае.

Татьяна Курлеева, главный врач Приморского краевого перинатального центра, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Приморского края: «У нас рождается в среднем 16 тысяч детей в год. Считаем, что для Приморья это мало. Надо увеличивать количество детей, рождаемых в крае».

Больше всего внимания уделили репродуктивному здоровью приморцев. Отдельную дискуссию посвятили вакцинопрофилактике. Врачи говорят — родители, которые отказываются делать прививки детям, рискуют еще и внуками — ставят по угрозу саму возможность их появления.

Мария Тучина, заведующая педиатрическим отделением Владивостокской детской поликлиники №5: «И они не думают о том, что, отказываясь, например, от вакцинации от паротита, могут своего ребенка подтолкнуть к бесплодию. Потому что если мальчик переболеет паротитом, то 80 процентов вероятность бесплодия».

Состоянию здоровья мальчиков и мужскому бесплодию также посвятили отдельную дискуссию. В Приморье доступна помощь в решении этих проблем.

Валерия Тихомирова, врач-уролог-андролог клиники «Мать и дитя»: «Мальчики — дети, подростки — могут получить эту помощь своевременно и в любом объеме. Не приходится направлять в центральные регионы. У нас и здесь высококлассные специалисты».

Обсудили участники конференции и такое явление, как «чайлдфри».

Лариса Дробот, заведующая отделением психотерапии и медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра: «Это глобальные процессы, они происходят не только в России — по всему миру. Если мы хотим быть суверенным государством — наша задача — культивировать семейные ценности».

Участники конференции поговорили и об имеющихся в Приморье мерах поддержки, в том числе — психологической, для молодых родителей.

Светлана Новикова, врач-психотерапевт Владивостокского клинического родильного дома №3: «Помощь доступна. Достаточно психологов. У нас есть городской центр психотерапии — Уборевича, 22 — куда можно обратиться за такой помощью».

По итогам конференции могут быть внесены изменения в краевой проект «Репродуктивное здоровье» для улучшения демографической ситуации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]