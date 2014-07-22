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Фотографии выловленных детенышей акул "взорвали" соцсети

Фотографии выловленных детенышей акул "взорвали" соцсети

Фото: vestiprim.ru

Фотографии с выловленными акулами вновь попали в сеть. На приморском пляже, рыбаки выловили сразу две особи хищной рыбы. По словам очевидцев, это произошло в Ливадии, сообщает "Вести: Приморье". 

Неизвестные вытащили двух рыб на берег и устроили с ними фотосессию для всех желающих. Впрочем, большинство пользователей паблика @vestiprim, в распоряжении которого оказались эти снимки, осуждающе высказались о подобных трофеях. Другие считают, что акула ничем не отличается от другой рыбы и это обычная рыбалка.

@kalinaorekhovskaya
Люди вы идиоты???!!! Это селедочная акула! Она угрозы не представляет!!!

@k.liuda
Люди ,что вы делаете🤦‍♀️. Они безобидны,зачем вы их ловите🙏

@zhenia1204
че смешные такие... Сотни вылавливают рыб, на консервы и т.д. Ни кто не задумываться, тут пара сельдевых так кипишь... Головой изначально думайте.

@gruppa_pomochi_partizansk
Это же тоже рыба, или она защищена законом? Другую рыбу тоже ловят.

@irina_ars_vl
Капец жалко жалко ,суп люди сварили на морюшке.Хоть кто то деликатес поел.Пойду камбалку пожарю.😂Не расплачьтесь только.

В последние дни в Приморье зафиксировано сразу несколько случаев, когда рыбаки и дайверы встречаются в море с сельдевыми акулами. Ранее "Вести: Приморье" сообщали, что супом из акулы кормили всех желающих на пляже бухты Витязь.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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