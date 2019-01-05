Житель Владивостока, осужденный в США за экспорт оружейных прицелов, вышел на свободу после сделки со следствием

Дмитрий Макаренко, обвиненный в США в сговоре с целью незаконного экспорта нескольких наименований оборонной продукции, в числе которых оружейные прицелы, осужден и освобожден, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Владивостокцу зачли в срок наказания время содержания под стражей.

Суд в США вынес приговор Дмитрию Макаренко, сознавшемуся в сговоре с целью поставки в Россию предметов военного снаряжения без соответствующего разрешения, сообщает РАПСИ. Решение было вынесено 1 августа, а уже на следующий день Дмитрия Макаренко отпустили на свободу, поскольку в срок ему зачли время содержания под стражей.

Обвинительное заключение в отношении Макаренко поступило в Федеральный суд Южного округа Флориды в июне 2017 года, тогда же был выдан ордер на его арест.

Согласно материалам дела, в июне-июле 2013 года мужчина при участии гражданина США Владимира Невидомого получил три прицела ночного видения ATN MARS, в августе ему был передан тепловой многофункциональный монокуляр ODIN. В октябре того же 2013 года на его имя была отправлена коробка с капсюлями Sellier & Bellot.

Как утверждало обвинение, для экспорта этой продукции необходимо было предварительно получить соответствующее разрешение Управления по контролю за торговлей оборонной продукцией Госдепартамента США, однако этого сделано не было.

Макаренко был арестован, когда с семьей 29 декабря 2018 года отправился из Владивостока на остров Сайпан, где они последние три года встречали Новый год и праздновали Рождество. 31 декабря россиянин предстал пред судом. В тюрьме на острове Сайпан россиянин пробыл до 4 января, затем его доставили в Майами.

С учетом предъявленных Макаренко обвинений ему грозил срок до 5 лет и штраф 250 000 долларов. Однако мужчина в мае этого года признал вину по одному пункту. Прокуратура согласилась снять с россиянина другие обвинения и обязалась ходатайствовать перед судом о смягчении наказания.

Защита россиянина согласилась, что обвинение будет рекомендовать суду назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 16 месяцев. Кроме того, Макаренко согласился на конфискацию 40 000 долларов, которые представляют собой незаконно полученный им доход, а также отказался от права на апелляцию.

Незадолго до вынесения приговора в американский суд поступил пакет документов с личностной характеристикой россиянина – семь писем, в том числе от жены Макаренко, его родителей, коллег по Приморскому охотничьему клубу и священника прихода Русской православной церкви.

Напомним, данные Дмитрия Макаренко полностью совпадают с данными генерального директора компании-заказчика строительства «Калины Молл» – ООО «Артаяр». По данным ИАС Seldon.Basis, Дмитрий Викторович Макаренко является руководителем пяти организаций – помимо ООО «Артаяр», это ООО «Торговый квартал», ООО «Лабриз», ООО «Лабриз-Плюс» и ООО «Тихоокеанская судоходная компания», а также совладельцем семи компаний – ООО «Торговый квартал», ООО «Терминал», ООО «Райдо», ООО «ТИС-Лоджистик», ООО «Ингатлан», ООО «Райно-Лайн» и ООО «Экспресс-Брокер». Их деятельность в основном связана с операциями с недвижимостью и грузоперевозками.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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