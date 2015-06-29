Во Владивостоке ночью прошел сильнейший дождь и затопило дороги

В ночь на четверг, 8 августа, во Владивостоке прошел сильнейший дождь. Тропический шторм «Франциско», который подошел к Владивостоку накануне вечером, теперь идет над Японским морем в сторону Хоккайдо. В столице Приморья подтопленными оказались несколько дорог, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Если вы стали свидетелем разгула стихии, прислать фото и видео можно в WhatsApp редакции "Вести: Приморье": +7 914 076 47 77.

Сильный дождь шел практически всю ночь. Во многих районах города ливневая канализация не успевала справиться с потоками воды, дороги превратились в реки. Подтопило федеральную трассу в районе Седанки и Лесного кладбища, появились лужи на Зеленом острове, под развязкой в районе стадиона «Строитель», на Борисенко. Однако к утру дождь кончился и вода практически везде ушла. Исключение – традиционное озеро в районе улицы Космонавтов – здесь затопило припаркованные автомобили, проезда нет.

Напомним, в прошлом году администрация Владивостока отчиталась, что ливневую канализацию на Космонавтов отремонтировали: как сообщили в управлении дорог и благоустройства, подрядная организация – ООО СК «Партнер» – проложила на улице Космонавтов около 250 погонных метров водопропускных труб сечением 1000 миллиметров, установила камеру для стыковки труб, в которую заведены существующая труба и новая ветка ливневой канализации, а также 8 инженерных колодцев.

Сегодня, по прогнозу синоптиков, над акваторией Японского моря южнее побережья Приморья будет смещаться тропический шторм «Франциско». Под его влиянием окажутся южные районы Приморского края. Остальная территория останется под влиянием фронтальных разделов. Поэтому в большинстве районов пройдут дожди, наиболее интенсивные на юго-востоке края. Ночная температура останется в тех же пределах, а дневная понизится на 3–5 градусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru