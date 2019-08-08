Приморье отделалось легким испугом. Сейчас тропический шторм «Франциско» уже покидает край. Но дожди пока не прекращаются. Аварийно-спасательные службы по-прежнему в режиме готовности. Какие территории тайфун задел больше всего?

Первые числа августа. На кадрах Япония. Страну восходящего солнца тайфун «Франциско» потрепал изрядно. А уже через четыре дня о движении тропического шторма предупредили и всех приморцев. К встрече край подготовился: 10 аварийно-спасательных бригад, больше 700 ремонтных. Под тайфун пришлось подстроиться и гиганту лайнеру. У «Маасдама» первый заход во Владивосток и не по расписанию. Двухсотметровому голландцу пришлось прибавить ход, мчался наперегонки со стихией.

Валерий Нагорный, генеральный директор Владивостокского морского терминала: «Судно пришло на шесть часов раньше. Сделали запрос, мы подтвердили. Таким образом капитан уходил от тайфуна. Это обычная практика».

Для Приморья в целом прогноз оправдался лишь частично. «Франциско» больше напугал, чем нанес урон. Сейчас эпицентр завис над Японским морем. Шлейф пока еще тянется по восточному побережью края. Но уже к вечеру шторм направится в сторону Хоккайдо и забудет про Приморье. Свой максимум тайфун показал этой ночью. По районам прошли ливни. Рекордсмен по числу осадков - Партизанск. За 12 часов более 90 мм. На втором месте - Владивосток. Дальневосточная столица местами поплыла. Снова озеро на Космонавтов, подтопило трассу в районе Седанки. Сильный ветер повалил два дерева. Смыло лестницу на Добровольского. На дорогах сразу несколько ДТП. А На десяти улицах дома остались без света. Зато по краю сводки радуют. Обошлось без ЧС, ЖКХ аварий и подтоплений. Все внимание теперь к паводковой ситуации.

Сергей Краснов, начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю: «Максимальный уровень воды +39 сантиметров на реке Партизанская. Прогнозируется подъем уровня рек в южных районах без достижения опасных явлений».

В Уссурйиске, Лазовском и Хасанском районах - трех самых паводкоопасных территориях сейчас дежурит аэромобильная группировка спасателей. По прогнозам синоптиков, с уходом «Франциско» дожди в Приморье не прекратятся. Осадков добавит атмосферный фронт. В ближайшие сутки по краю пройдут грозовые ливни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]