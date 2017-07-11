В Приморье на пешеходном переходе микроавтобус сбил женщину с четырехлетним ребенком

В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Ленина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Пограничному району, 70-летний водитель автомашины "Тойота Мастер Айс Сурф", двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на 4-летнюю девочку и ее маму, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате автоаварии пешеходы получили травмы и были госпитализированы в хирургическое отделение местной больницы.

Установлено, что водитель управлял транспортным средством без соответствующих документов. Ранее мужчина был лишен права управления автомобилем.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровья потерпевшего) и статье 12.18 КоАП РФ (не предоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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