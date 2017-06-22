Бывший опер из Владивостока подозревается в покушении на мошенничество

Прокурором Первореченского района города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-сотрудника органов внутренних дел. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием служебного положения).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокурора Советского района г. Владивостока А.В. Каплунова, преступление совершено в период, когда фигурант занимал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из отделов полиции УМВД России по г. Владивостоку.

Обладая в силу служебного положения сведениями о гражданах, склонных к совершению преступлений против собственности, он решил обманным путем завладеть денежными средствами лица, входящего в такой список.

Так, страж порядка предложил местной жительнице за вознаграждение в размере 200 тыс. рублей скрыть сведения, якобы подтверждающие причастность женщины к совершению преступлений, а также не принимать меры по привлечению её к уголовной ответственности.

При этом он достоверно знал об отсутствии оснований для этого, поскольку в подразделениях отдела уголовного розыска какой-либо оперативно-значимой информации о ее причастности к совершению преступлений не имелось.

Потерпевшая, действовавшая в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в апреле 2019 г. передала оперуполномоченному требуемую сумму.

Сразу после получения денежных средств фигурант был задержан сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по ПК.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первореченский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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