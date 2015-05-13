В Приморье вынесен приговор бывшему оперу за покушение на мошенничество

Бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в апреле 2019 года подсудимый решил обманным путем похитить денежные средства у женщины, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности против собственности. Он организовал встречу с ней и сообщил, что имеет оперативно значимую информацию о ее преступной деятельности, которая может послужить основанием для возбуждения уголовного дела. Он также предложил предать ему денежное вознаграждение взамен на ее информирование относительно каких-либо оперативно-розыскных действий со стороны сотрудников полиции в отношении нее. При этом, фактически каких-либо сведений о преступной деятельности потерпевшей у подсудимого не имелось. Потерпевшая согласилась на условия, но сообщила о случившемся в службу безопасности УМВД России по Приморскому краю.

Позднее женщина под контролем сотрудников службы безопасности передала подсудимому денежные средства в размере 200 тысяч рублей, из которых часть денег была муляжом. Преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам, поскольку после передачи денег он был задержан сотрудниками полиции и денежные средства изъяты.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа размером 350 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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