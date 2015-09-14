Жуткая авария на трассе Владивосток - Хабаровск унесла жизнь восьмилетнего ребенка

В дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 644 км автодороги Хабаровск-Владивосток.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, 36-летняя женщина – водитель автомашины "Тойота Королла" двигалась со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. В районе 644 км автодороги Хабаровск-Владивосток, по неустановленной в настоящий момент причине, женщина совершила выезд на полосу встречного движения, где ее автомобиль столкнулся с "Тойотой Хайс". После этого "Королла" продолжила движение и совершила столкновение с грузовиком КаМАЗ, двигавшимся также во встречном направлении.

В результате автоаварии погиб восьмилетний мальчик – пассажир автомобиля "Тойота Королла", в момент движения он находился на заднем пассажирском сидении и был пристегнут штатным ремнем безопасности. Также травмированы водитель и второй несовершеннолетний пассажир "Короллы". Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение.

На момент происшествия стаж вождения водителя "Тойоты Королла" составил 2 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году женщина не привлекалась.

Автоавария произошла в темное время суток, вне населенного пункта, на участке, где не предусмотрено искусственное освещение. Шел дождь, в связи с чем асфальт был мокрым.

По данным Госавтоинспекции с начала года в регионе в результате автоаварий погибли пятеро несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Так, 18 февраля во Владивостоке совершен наезд на семью, идущую по тротуару. Погибли годовалый мальчик и его мать.

3 марта в поселке Раздольное Надеждинского района был совершен наезд на 8-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть на опасном участке проезжей части, где установлено леерное ограждение.

23 июня в Пожарском районе произошло опрокидывание квадроцикла. Погиб 14-летний водитель.

20 июля во Фрунзенском районе Владивостоке мотоциклист совершил съезд с дороги. Погибла 8-летняя девочка-пассажир. Транспортным средством управлял нетрезвый отец погибшей.

Госавтоинспекция напоминает: во всех трагедиях с участием детей виноваты мы, взрослые. Родители должны стать примером законопослушного поведения на дороге и регулярно повторять с детьми ПДД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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