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Участок трассы Владивосток – Находка размыло в Приморье

В ночь с 16 на 17 августа в поселке Смоляниново на трассе Владивосток – Находка из-за сильного дождя, вызванного тайфуном «Кроса», поднялся уровень воды в реке Лобога. Из-за этого размыло временный проезд. Пока не сошла вода, проезд был запрещен,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Очередной ливень стал причиной прерванного движения на трассе Владивосток – Находка. Как сообщили в краевой ГИБДД, проезд по временной переправе через реку Лобога в настоящее время невозможен. Попасть из Владивостока в Находку и обратно теперь можно только через Партизанск.

Как уточнили в диспетчерской автовокзала Владивостока, автобусы в Находку (рейсы № 506) направляются только через Партизанск. Причем после Находки они не будут ехать в Фокино, Большой Камень и Шкотово. Крюк, который придется делать водителям, составляет дополнительных 30 км.

ОБНОВЛЕНИЕ 12.00. "В Смоляниново начали пропускать автомобили по очереди. Автомобилисты сообщают о том, что движение на данном участке замедленное, но проехать можно", - сообщаеn ресурс newsbox24.tv.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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