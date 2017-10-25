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Проезд из Владивостока в Находку открыли – в Смоляниново спала вода

Фото: Vl.ru

В четверг, 22 августа, на трассе Владивосток – Находка в очередной раз затопило временный проезд через реку Лобога. ГИБДД ограничила движение легковых автомобилей, с утра по дороге пропускали лишь большегрузы, автобусы и внедорожники. К 16:00 вода спала, проезд для легковых автомобилей открыт, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

«С утра люди проезжали на свой страх и риск. Сейчас уже вода спала, примерно до половины колеса уровень на проезжей части. Движение для легковых авто разрешено», – прокомментировали в дежурной части.

17 августа из-за тайфуна «Кроса» движение на данном участке дороги ограничивали дважды за сутки. 

Напомним, в октябре 2017 года движение через реку Лобога запретили из-за аварийного состояния моста: по нему пошли трещины. Для автомобилистов сделали временный проезд в Смоляниново, который почти два года смывало потоками поднимавшейся реки. Дорожный департамент сообщал, что строительство нового моста должно было начаться в мае 2019-го. В итоге его возведение началось в конце июля. Пока что он еще строится.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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