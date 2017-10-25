На реке Артемовка треснула опора моста - проезд для большегрузов закрыт
В Приморье повредилась опора автомобильного моста на трассе Владивосток – Находка в поселке Штыково. С ночи на 16 августа на полосе со стороны Находки выставлены посты ГИБДД. Все большегрузы, которые едут из Находки во Владивосток, инспекторы направляют в объезд — через Штыковские пруды, Ивановку и Уссурийск. Проезд легковых автомобилей пока открыт.
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Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, одна из опор моста в Штыково дала трещину из-за подъема уровня воды в реке Артемовка, вызванного обильными осадками. В связи с этим с ночи к мосту были направлены инспекторы ГИБДД из Большого Камня. Весь большегрузный транспорт, который двигается из Находки по направлению в Артем, через поврежденный мост не пропускают. Грузовики отправляют через Штыковские пруды и Ивановку Михайловского района.
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Отметим, на мосту до повреждения опоры уже было установлено ограничение массы 20 тонн. Однако по нему не прекращалось движение груженого тяжелого транспорта в сторону Находки, в том числе в порт и на участки строительства.
В случае, если состояние моста ухудшится, проезд могут перекрыть и для легковых автомобилей. В этом случае прямого пути из Владивостока в Находку не будет – объезд проходит через Многоудобное, Ивановку и объездную Уссурийска, путь увеличивается почти на 200 км.
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На других участках трассы Атрем – Находка, в том числе на объезде моста в районе Смоляниново, проезд в данный момент нормальный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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