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На реке Артемовка под Штыково треснула опора моста
В Приморье повредилась опора автомобильного моста на трассе Владивосток – Находка в поселке Штыково. Сложилась реальная угроза прекращение движения на важнейшей дороге Приморья.
Как сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на vl.ru, c ночи на 16 августа на полосе со стороны Находки выставлены посты ГИБДД. Все большегрузы, которые едут из Находки во Владивосток, инспекторы направляют в объезд — через Штыковские пруды, Ивановку и Уссурийск. Проезд легковых автомобилей пока открыт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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