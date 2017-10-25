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На реке Артемовка под Штыково треснула опора моста

На реке Артемовка под Штыково треснула опора моста

В Приморье повредилась опора автомобильного моста на трассе Владивосток – Находка в поселке Штыково. Сложилась реальная угроза прекращение движения на важнейшей дороге Приморья.

Как сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на vl.ru, c ночи на 16 августа на полосе со стороны Находки выставлены посты ГИБДД. Все большегрузы, которые едут из Находки во Владивосток, инспекторы направляют в объезд — через Штыковские пруды, Ивановку и Уссурийск. Проезд легковых автомобилей пока открыт.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • мост / Сегодня, 10:59
    № 1  
     

    30 лет не чего не делать а только воровать ,вот и результат Лакмус состояния страны , позор властям и ер , дорога в порт восточный с млн $ оборотом + перевалка нефти а дорог нет

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