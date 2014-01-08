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Житель Приморья, напавший на женщину-полицейского, заключен под стражу

Житель Приморья, напавший на женщину-полицейского, заключен под стражу

Фото: Улправда

В Приморье заключен под стражу гражданин, применивший насилие в отношении женщины – сотрудника полиции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, участковому уполномоченному полиции отдела МВД России по городу Уссурийску обратились жильцы дома по улице Плеханова с просьбой провести профилактическую беседу с шумным соседом, в квартире которого громко играет музыка.

Приехавшей на вызов женщине-полицейскому дверь открыл 64-летний хозяин квартиры. Мужчина находился в состоянии опьянения. На требование сделать музыку тише, нарушитель отреагировал агрессивно: начал выражаться грубой нецензурной бранью, схватил участкового уполномоченного за форменное обмундирование, сорвал погоны, после чего нанес телесные повреждения. Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали дебошира и доставили его в отдел внутренних дел.

В результате участковый уполномоченный полиции получила травмы и обратилась в медучреждение.

По данному факту следственными органами следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».  

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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