Житель Приморья жестоко расправился с женщиной-участковым
12 августа 2019 года женщина - участковый уполномоченный полиции по г. Уссурийску прибыла на поступившее сообщение о нарушении общественного порядка в дом по ул. Плеханова в г. Уссурийске. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, после предъявления подозреваемому, 64-летнему гражданину, законных требований о необходимости соблюдения правил проживания в многоквартирном жилом доме, последний, находясь на лестничной площадке в состоянии алкогольного опьянения, зная, что находящийся перед ним сотрудник, является представителем власти, и исполняет свои должностные обязанности, схватил ее за форменное обмундирование, ударил головой и толкнул её на металлические входные двери, причинив ей телесные повреждения различной степени тяжести.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
В настоящее время по уголовному делу назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей, а также осуществляются иные следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательной базы. Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует перед судом о его заключении под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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