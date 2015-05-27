Перестарались: защитницы преступника сами отправятся в тюрьму

Мама и почти-жена не захотели выдавать своего мужчину органам правопорядка. Для этого им пришлось напасть на оперуполномоченного, — сообщают «Вести: Приморье» по информации СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, 11 декабря 2019 года женщина - старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД России по г. Владивостоку прибыла в квартиру дома по ул. Лермонтова в п. Трудовое г. Владивостока, чтобы доставить в отдел полиции гражданина, заподозренного в совершении тяжкого преступления. Сотрудник полиции представилась и попыталась выполнить свои должностные обязанности. Однако, находящиеся в квартире мать заподозренного и его сожительница, с целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции, схватили ее за волосы и нанесли удары в область головы, причинив ей телесные повреждения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Женщинам грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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