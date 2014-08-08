Во Владивостоке начали ремонт Некрасовского путепровода

Восстановительный ремонт поврежденных участков Некрасовского путепровода начали дорожные службы Владивостока. Минувшей ночью здесь подготовили «дорожные карты» и заасфальтировали первые поврежденные участки покрытия. Работы продолжатся в течение нескольких ближайших дней, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-слубу администрации Владивостока.

Специалисты городской администрации рассказывают, что ремонт поврежденных участков главной городской магистрали ведется в ночное время, чтобы не создавать дополнительных помех движению автотранспорта.

В этом году на мосту сделают только восстановительный ремонт некоторых участков. Контракт выиграло ООО «Федерал Строй». За 497 млн рублей подрядчик должен отремонтировать не только Некрасовский путепровод, но и Маковского (от остановки «Перевал» до «Фабрики «Заря»), Октябрьскую (от Океанского до Партизанского проспекта), Океанский проспект (от Светланской до Октябрьской), Капитана Шефнера и дорогу в поселке Поспелово на Русском острове.

Ранее ремонт Некрасовского путепровода планировался в два этапа за два года. Но теперь он будет проведен комплексно за один строительный сезон – в 2020-м. Такое решение было принято для того, чтобы транспортную артерию смогли отремонтировать комплексно – и автомобильную часть, и пешеходную, поскольку тротуары и леера находятся в гораздо более плачевном состоянии. Проезд через железнодорожный переезд в районе Нефтеветки будет открыт на время ремонта путепровода в 2020 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]