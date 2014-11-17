Пьяного угонщика задержали благодаря бдительности жителя Артема

21-летний житель Владивостока «позаимствовал» машину у своей знакомой и уехал на ней, не имея права садиться за руль: во-первых, он был пьян, во-вторых, не учился в автошколе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.

В дежурную часть Госавтоинспекции города Артема поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что в районе села Кневичи продолжительное время стоит автомашина Мазда Демио.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции недалеко от лесополосы обнаружили иномарку, которая числится в розыске как угнанная.

За рулем Мазды Демио находился мужчина, от которого исходил сильный запах алкоголя.

21-летний житель Владивостока был доставлен в отдел полиции, где рассказал, что транспортное средство позаимствовал у своей знакомой. Угонщик не только не имеет водительского удостоверения, но и никогда не учился в автошколе.

От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался, за что на него составили административный протокол. Кроме того, в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем). Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа (100 — 120 тысяч рублей) до лишения свободы на срок до пяти лет.

Транспортное средство изъято и возвращено законной владелице.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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