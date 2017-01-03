Похищение, пьянство, наркотики: "веселая" жизнь жителя Артема

По подозрению в совершении преступления задержан житель города Артема, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Фигуранта заключили под стражу.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Артему получили информацию о том, что совершено преступление в отношении местной жительницы, сообщает "Вести: Приморье".

Оперуполномоченные связались с потерпевшей. Девушка рассказала, что знакомый попросил отвезти его по указанному адресу. Однако по пути следования молодой человек потребовал остановить транспортное средство и попросил ее выйти из салона. Применив к потерпевшей физическую силу, злоумышленник завладел автомобилем и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан житель города Артема. Он был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Похищенное транспортное средство обнаружено и возвращено законной владелице, отметили в пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что в 2018 году гражданина привлекали к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Он был приговорен к условной мере наказания. Также судом на него были возложены определенные обязанности. Одно из которых - находиться в ночное время по месту жительства.

Однако на путь исправления житель Артема не встал.

В текущем году он вновь становится фигурантом уголовного дела. В августе в следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Ночью на улице сотрудники полиции изъяли у фигуранта гашишное масло общей массой свыше 2 граммов, что является значительным размером. Житель Артема отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Был составлен административный материал по статье 6.9 КоАП РФ. Гражданина привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Полицейские проверяют причастность фигуранта уголовных дел к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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