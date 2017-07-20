Волновой циклон может принести мощные ливни в Приморье
21 августа к западным границам Приморского края подойдет фронтальный раздел от западного циклона, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода". В связи с этим в Приморье во второй половине дня начнутся дожди различной интенсивности, местами возможны ливни и грозы. В ночь на 22 августа они распространятся на большую территорию края. Температурный фонт пока без изменений.
При прохождении фронта ночью или днем 22 августа есть вероятность образование волнового циклона вблизи южного побережье Приморья. В этом случае на юге края пройдут сильные, местами очень сильные дожди и грозы. При грозах по краю возможно резкое усиление ветра. Температурный фон почти без изменений.
Затем к Приморью подойдет холодный фронт, который вызовет сильное похолодание, в крае ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами, местами возможен град.
Примгидромет так же по-прежнему обещает Приморью в ближайшие дни сильные дожди, даже ливни. При этом штормовое предупреждение, объявленное на 22-23 августа, отменено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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