Кондитер из Большого Камня отравила гостей на свадьбе тортом «с сюрпризом»

Свадебный ужин закончился на больничной койке для гостей в Большом Камне. Новобрачная заказала торт «на дому» — и поплатилась за это. В десерте нашли бактерии сальмонеллы, сообщили корр. «Вести: Приморье» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края. Однако заказчица вернула деньги за торт и моральный ущерб.

Прокуратура края установила, что жительница ЗАТО г. Большой Камень заказала на своё свадебное торжество торты у кулинара, работавшего «на дому» и реализовывающего свою продукцию без образования юридического лица и регистрации в качестве предпринимателя.

Всем, кто ел торт, стало плохо (открылась рвота, поднялась температура). Заказчица и ее несовершеннолетний сын были госпитализированы в больницу с диагнозом «сальмонеллез». Такой же диагноз был выставлен всем остальным сладкоежкам.

При исследовании кондитерских изделий в них установлено наличие бактерии сальмонеллы.

По данному факту изготовитель тортов привлечена к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ.

Кроме этого, заказчица обратилась в суд с иском к кондитеру о взыскании стоимости тортов и возмещении вреда здоровью, причиненного ей и ее малолетнему сыну.

Решением Шкотовского районного суда исковые требования истицы удовлетворены частично.

Не согласившись с решением районного суда, истица обжаловала его в суд апелляционной инстанции. Участвующий в деле прокурор в своем заключении предложил краевому суду рассмотреть вопрос об увеличении размера компенсации морального вреда в пользу пострадавший и взыскать компенсацию морального вреда в пользу ее ребенка, которому также был причинен вред здоровью.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда решение районного суда изменено. Помимо стоимости тортов (свыше 4,2 тыс. рублей) с кондитера взыскано 20 тыс. рублей в пользу истицы и ее сына, а также штраф в размере 12,4 тыс. рублей.

Судебное постановление считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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