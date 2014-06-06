Красиво жить не запретишь: два роллс-ройса стоимостью более 20 млн. рублей катаются по краю

Автомобильные аналитики проследили, где обрели прописку купленные в этом году машины марки Rolls-Royce. Оказалось, что два из 94 автомобилей поставили на учет в Приморском крае, — сообщают «Вести: Приморье» по информации аналитического агентства «Автостат».

Согласно данным аналитики, по итогам 7 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Rolls-Royce в России составил 94 единицы, что почти в два раза (на 91,8%) больше результата годичной давности (49 шт.).

Самой популярной моделью Rolls-Royce в нашей стране является роскошный внедорожник Cullinan (стоимость от 30,5 млн. рублей), который занимает 65% от общих продаж бренда. Так, в январе – июле жители нашей страны приобрели 61 экземпляр этой модели, продажи которой стартовали только в декабре прошлого года.

Второе место в линейке Rolls-Royce по предпочтениям среди россиян занимает купе Wraith (цена - от 19 млн. рублей) – за 7 месяцев нынешнего года было куплено 22 таких автомобиля. Также за это время своих владельцев нашли 6 седанов Ghost (от 22 млн рублей) и 5 – Phantom (55 млн. рублей).

Примерно две трети купленных новых автомобилей Rolls-Royce приходится на Москву и Московскую область (50 и 11 соответственно).

Петербургскую «прописку» получили 10 новых автомобилей британской марки, 4 машины отправились в Краснодарский край, 3 – в Свердловскую область, по 2 – встали на учет в Приморском крае, Татарстане и Чечне. Еще в 10 субъектах РФ было куплено по одному автомобилю Rolls-Royce.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]