Вместо помощи - съемки на телефон: 67-летняя женщина едва не утонула в машине
В затопленной Находке автомобиль пожилой женщины заглох от попавшей в двигатель воды. Телефон разрядился, вода наполовину заполнила салон машины. На призывы о помощи горожане долгое время не реагировали, вместо этого снимая происшествие на видео, - сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке.
В Находке в период введения режима ЧС Госавтоинспекция оказывает помощь сотрудникам МЧС в проведении аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.
Сильно подтопленным оказался участок автодороги около крупного торгового центра на улице Спортивной. Так, прибывшие инспекторы ДПС обнаружили в месте сильного затопления заглохшую автомашину. Вода проникла в салон транспортного средства и наполовину заполнила его. За рулем находилась 67-летняя женщина. Ей пришлось ждать помощи в холодной воде.
Старший инспектор дорожно-патрульной службы Денис Вереновский, инспектор дорожно-патрульной службы Алексей Елизов и преподаватель танцев Виктор Ключников вызволили женщину из автомобиля, перенесли ее в безопасное место и вызвали врачей скорой медицинской помощи.
Позже легковушку вытащили из воды с помощью эвакуатора.
После осмотра медиков женщина рассказала, что заехала на подтопленный участок дороги, двигатель заглох, а в салон стремительно стала поступать вода. Телефон отключился. Растерявшись, что не может самостоятельно выбраться, женщина стала звать на помощь, однако, находящиеся неподалеку граждане только снимали ее на телефон.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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