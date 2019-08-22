Шкуру дальневосточного леопарда изъяли полицейские у жителя Приморья

В городе Уссурийске полицейские остановили автомобиль марки "Тойота Ипсум". При осмотре в багажнике транспортного средства обнаружена шкура дальневосточного леопарда. Ее хранение и перевозку осуществлял 53-летний житель села Воздвиженка. Мужчина пояснил, что хранил шкуру, подаренную ему знакомым, и планировал продать ее.

Изъятую шкуру направили в Центр «Амурский тигр». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, исследование подтвердило, что шкура убитого животного принадлежит особи подвида дальневосточный леопард, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Охота на него запрещена. Смерть леопарда была насильственной и наступила вследствие двух огнестрельных ранений

Экологический ущерб, причиненный государству в результате убийства краснокнижного животного, превысил миллион рублей.

Дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Для справки:

Дальневосточный леопард – самая редкая из крупных кошек на планете – находится на грани вымирания. К началу XXI века дикая популяция этого зверя практически исчезла. Охота на него запрещена. Власти России и Китая совместно разработали и реализуют специальную программу по сохранению и увеличению популяции исчезающего животного. Так, благодаря созданию сети особо охраняемых природных территорий, в том числе национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае, численность дальневосточного леопарда удалось увеличить с 30 до 90 особей. В настоящее время дальневосточный леопард все еще находится на грани гибели. В Китайской народной республике за убийство дальневосточного леопарда предусмотрена смертная казнь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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