22 многодетным семьям Приморья помогли купить автомобиль

44 многодетные семьи Приморья уже получили право на социальную поддержку в приобретении автомобиля. Выплата на покупку легкового автомобиля или автобуса составляет до 1 миллиона рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, оформление новой меры социальной поддержки происходит в два этапа. После первого предоставления документов устанавливается право семьи на выплату. Такое право получили уже 44 многодетных семьи Приморья. После приобретения нужного автотранспорта необходимо еще раз обратиться к специалистам – уже с документами на автомобиль. Это сделали уже 29 семей.

Единовременная социальная выплата предоставляется через оплату договора купли-продажи. Кстати, из 29 семей, обратившихся за выплатой, 22 семьям она уже предоставлена.

Одним из первых в крае по новой мере соцподдержки к специалистам обратился Сергей Давыдов из Владивостока. Сергей и его супруга Олеся воспитывают шестеро детей: старшую дочь Надежду и пятерых мальчишек, младшему из которых чуть более года.

Восьмиместный микроавтобус, который семья приобрела с государственной поддержкой, пришелся весьма кстати.

Сейчас многодетной семье предстоят новые приятные хлопоты. И здесь не обойтись без машины. В конце июля родителям вручили сертификат на жилищную выплату. На семейном совете решено, что средства пойдут на строительство дома. На том самом участке в районе станции Весенняя, который многодетная семья получила от государства.

Напомним, закон о выплате на автомобиль семьям с шестью и более детьми появился в Приморье в марте этого года. Его разработку инициировал Губернатор Олег Кожемяко по итогам встречи с жителями Чугуевского района. Согласно документу выплата на приобретение легкового автомобиля либо автобуса для большой семьи составляет не более 1 миллиона рублей и предоставляется один раз.

По вопросам, связанным с демографическими выплатами, необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Получить справочную информацию можно также в МФЦ по месту жительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]