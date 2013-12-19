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Список семей-получателей компенсации за покупку автомобиля расширится в Приморье

Список семей-получателей компенсации за покупку автомобиля расширится в Приморье

Фото: Администрация Приморского края

Семьи с шестью и более детьми смогут получить компенсацию за приобретенный автомобиль даже при наличии у них грузового автотранспорта. Поправка в закон, предложенная губернатором Приморья Олегом Кожемяко, внесена на очередном заседании Законодательного Собрания края 30 октября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, первая редакция краевого закона о семейном автомобиле для многодетных содержала условие об отсутствии в собственности членов многодетной семьи автомобильного транспортного средства.

«Внести поправку, позволяющую включить в список получателей тех, кто уже имеет грузовой автотранспорт для хозяйственных нужд, предложила многодетная семья, участвовавшая в конкурсе “Семья года Приморского края” в июле этого года. Теперь право на компенсацию получат большее количество многодетных родителей», – уточнили в администарции края.

Напомним, закон о компенсации за приобретенный автомобиль семьям, в которых воспитываются шесть и более детей, принят в марте этого года. Более 40 семей уже смогли снизить расходы за семейный автотранспорт с помощью краевого бюджета.

«С этого года мы реализуем региональный проект “Финансовая поддержка семей при рождении детей” нацпроекта “Демография”. Вместе с тем в регионе действуют краевые законы, позволяющие поддержать разные семьи, независимо от количества и даты рождения детей. Сегодня это 26 различных выплат и компенсаций», – комментируют в администрации.

По всем вопросам социальной поддержки родителям следует обращаться в «Единые социальные окна» или МФЦ. Информация о выплатах и компенсация для семей с детьми также имеется в социальном справочнике.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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