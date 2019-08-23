Полицейские урегулировали конфликт между двумя юными приморцами

Начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев передал поздравление с днем рождения юному жителю села Уборка Чугуевского района.

Ранее, в июле 2019 года на встрече с жителями села Уборка пятилетний Артем лично попросил Николая Афанасьева разобраться с обидчиком, отобравшим у него игрушечную машинку. На просьбу немедленно отреагировали сотрудники полиции во главе с генералом и конфликт между детьми был урегулирован.

Сегодня Артему исполнилось 6 лет. Начальник районного отдела внутренних дел Сергей Кузьменко приехал к имениннику, чтобы передать поздравление от генерала Афанасьева и вручил ему автомобиль на пульте управления. Мальчик признался, что всю свою жизнь мечтал о такой игрушке. При совместном чаепитии Артем рассказал, что в будущем хочет стать настоящим полицейским. В завершении стражи порядка прокатили именинника и его младшего брата на настоящем полицейском автомобиле.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]