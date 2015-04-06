Сотрудники «Бора» объявили забастовку из-за задержки зарплаты
53 работника Дальнегорского химического комбината БОР» приостановили работу до тех пор, пока им не выплатят зарплату, — сообщили «Вестям: Приморье» в ФФПК.
Известив работодателя в письменной форме, работники комбината потребовали оплатить свой труд за вторую половину июля. Такая возможность предусмотрена ст. 142 Трудового кодекса. Зарплата задерживается уже более 15 дней.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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