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Вчера, 21:25
 

Сотрудники «Бора» объявили забастовку из-за задержки зарплаты

Сотрудники «Бора» объявили забастовку из-за задержки зарплаты

Фото: dalnegorsk-online.ru

53 работника Дальнегорского химического комбината БОР» приостановили работу до тех пор, пока им не выплатят зарплату, — сообщили «Вестям: Приморье» в ФФПК.

Известив работодателя в письменной форме,  работники комбината потребовали оплатить свой труд за вторую половину июля. Такая возможность предусмотрена ст. 142 Трудового кодекса. Зарплата задерживается уже более 15 дней.  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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