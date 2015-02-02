Резчик из приморской глубинки воссоздает северные народы в липе

Коренные народы Приморья, охотников и рыбаков, стариков, шаманов и сказителей, их быт и традиции можно будет увидеть в музейно-выставочном центре Находки на этой неделе, — сообщили в культурном учреждении «Вестям: Приморье».

28 августа 2019 года в 16 открывается авторская выставка «Лесные люди - удэге» мастера Владимира Бойко, резчика по дереву из с. Реттиховка Черниговского района Приморского края.

Свою деревянную коллекцию мастер создает уже больше 20 лет. У Владимира нет профессионального образования, работает он без набросков и эскизов, просто чувствуя дерево. Любимый материал – липа. Податливая и мягкая, она помогает мастеру в создании его своеобразных персонажей. Все работы для долговечности мастер обрабатывает горячим воском и кедровой смолой.

Художник сумел воссоздать в миниатюре целые народы. Малочисленные и постепенно исчезающие. Одним из первых в его галерее появился знаменитый Дерсу Узала - нанайского охотника художник воплощал в дереве по фотографиям. Среди удэгейцев, нанайцев и эвенков Владимир Бойко уже давно считается своим.

Уходит в прошлое традиционный уклад жизни удэгейцев, утрачиваются обычаи, язык. Известный удэгейский писатель Николай Дункай так оценил работы мастера: "В недалеком будущем удэгейцы останутся только в этих скульптурах".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]