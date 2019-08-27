Хор из Владивостока прогремел на всю Европу

Хор из Владивостока стал чемпионом четвертых Европейских хоровых игр. За главный приз в Швеции боролись больше 170 коллективов из 40 стран. Академический хор ДВФУ под руководством Елены Петуховой завоевал три золота и одно серебро. Как прозвучал Владивосток, и зачем коллектив взял с собой медведя, об этом смотрите сюжет в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 27 августа, в 17.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]