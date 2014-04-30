Заработать на бабушке: Минтруд предложил "усыновлять" стариков за деньги

Минтруд предложил устраивать пожилых людей в семьи. По мнению чиновников, это поможет повысить уровень жизни пенсионеров, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на газету "Известия".

Проект уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе. В новой семье приемным бабушкам или дедушкам назначают помощника. За уход ему ежемесячно начисляют пособие — 10 тыс. рублей. Программа рассчитана на женщин старше 55 лет и мужчин за 60 лет.

Еще одно условие — у пенсионера не должно быть дееспособных детей, проживающих в том же регионе. Однако стать помощниками могут другие родственники — например, внуки и племянники, братья или сестры (такая ситуация сложилась в каждой пятой приемной семье в ХМАО).

По данным Росстата, в России 37,3 млн человек старше трудоспособного возраста — это 25,4% всего населения. Согласно прогнозу ведомства, к 2036 году их доля (по высокому варианту) может вырасти до 31,1%. Согласно статистике, в прошлом году больше всего пенсионеров проживало в Тульской (30,6% населения региона), Тамбовской (30,5%) и Рязанской (30,3%) областях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]