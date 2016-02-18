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9 лет за убийство матери получила жительница Владивостока

9 лет за убийство матери получила жительница Владивостока

Фото: ivbg.ru

Жительница Владивостока, убившая свою мать в 2017 году, пыталась оспорить приговор суда, однако, вторая инстанция не изменила срок наказания, — сообщили в пресс-центре прокуратуры Приморского края. 

Как стало известно «Вестям: Приморье», Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в ноябре 2017 г. в квартире дома по ул. Невельского в городе Владивостоке, где фигурантка проживала вместе со своей матерью, 1935 года рождения.

В ходе ссоры, возникшей между родственницами, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения фигурантка нанесла целеноправленный удар острым предметом в левую область грудной клетки своей матери.

Вследствие повреждений крупных кровеносных сосудов потерпевшая умерла от обильной кровопотери.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке.

Суд второй инстанции, принимая во внимание позицию участвующего прокурора, оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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