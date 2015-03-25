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6% от зарплаты — «на пенсию»: Минфин изменит систему пенсионных накоплений

6% от зарплаты — «на пенсию»: Минфин изменит систему пенсионных накоплений

Фото: versiya.info

В Минфине готовят  изменения в системе пенсионных накоплений. Детали объявят только через неделю, а пока  «Российская газета» опубликовала лишь общую концепцию. 

Как стало известно "Вестям: Приморье", новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), — об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Изменения Минфин готовит вместе с Центробанком.

Как отметил Моисеев, готовится законопроект о системе пенсионных накоплений. "Я думаю, через неделю объявим вам все детали", - сказал он.

Концепцию об ИПК разработали в 2016 году. Суть ее в том, что взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник в размере 6 процентов зарплаты. При этом ставка может меняться, либо можно отказаться от уплаты взносов.

Обсуждается способ вступления россиян в систему. Были предложения сделать это по автоподписке, то есть автоматически включать граждан в систему с возможностью выйти из нее. Затем от этого способа отказались.

Законопроект пока не обнародован. В Минфине ранее сообщали, что запустить систему планируется с 2020 года.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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