6% от зарплаты — «на пенсию»: Минфин изменит систему пенсионных накоплений

В Минфине готовят изменения в системе пенсионных накоплений. Детали объявят только через неделю, а пока «Российская газета» опубликовала лишь общую концепцию.

Как стало известно "Вестям: Приморье", новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), — об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Изменения Минфин готовит вместе с Центробанком.

Как отметил Моисеев, готовится законопроект о системе пенсионных накоплений. "Я думаю, через неделю объявим вам все детали", - сказал он.

Концепцию об ИПК разработали в 2016 году. Суть ее в том, что взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник в размере 6 процентов зарплаты. При этом ставка может меняться, либо можно отказаться от уплаты взносов.

Обсуждается способ вступления россиян в систему. Были предложения сделать это по автоподписке, то есть автоматически включать граждан в систему с возможностью выйти из нее. Затем от этого способа отказались.

Законопроект пока не обнародован. В Минфине ранее сообщали, что запустить систему планируется с 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]