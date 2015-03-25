6% от зарплаты — «на пенсию»: Минфин изменит систему пенсионных накоплений
В Минфине готовят изменения в системе пенсионных накоплений. Детали объявят только через неделю, а пока «Российская газета» опубликовала лишь общую концепцию.
Как стало известно "Вестям: Приморье", новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), — об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Изменения Минфин готовит вместе с Центробанком.
Как отметил Моисеев, готовится законопроект о системе пенсионных накоплений. "Я думаю, через неделю объявим вам все детали", - сказал он.
Концепцию об ИПК разработали в 2016 году. Суть ее в том, что взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник в размере 6 процентов зарплаты. При этом ставка может меняться, либо можно отказаться от уплаты взносов.
Обсуждается способ вступления россиян в систему. Были предложения сделать это по автоподписке, то есть автоматически включать граждан в систему с возможностью выйти из нее. Затем от этого способа отказались.
Законопроект пока не обнародован. В Минфине ранее сообщали, что запустить систему планируется с 2020 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.03.2015 Пенсионный фонд разъясняет сроки передачи пенсионных накоплений в УК и НПФ
-
18.01.2019 Глава ПФР прокомментировал реформу накопительной пенсии
-
27.05.2017 Государство удвоило взносы приморцев – участников программы по софинансированию пенсий
-
26.05.2017 Государство удвоило взносы приморцев – участников программы по софинансированию пенсий
-
08.10.2015 ПФР сообщил о продлении заморозки пенсионных накоплений на 2016 год
-
27.09.2015 Жуков предложил индексацию пенсий в два этапа в 2016 году по реальной инфляции
Добавить комментарий