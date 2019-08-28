Борьба со стихией продолжается. Дорожные службы Владивостока наводят порядок и днем, и ночью.

Кто кого? Сильный дождь шел сутки с небольшими перерывами. Ночью на многих участках образовалось скопление камней и грунта, местами сохраняются подтопления. Борьба с последствиями ливней во Владивостоке продолжалась до самого утра. Глава Владивостока Олег Гуменюк совместно со специалистами объехал все проблемные точки.

Ленинский район стал одним из тех, где на улицы сошло сразу три оползня. Сейчас специалисты делают всё возможное, чтобы освободить придомовые территории и дороги от нанесённых гор грязи и мусора.

Владимир Ковалевич, начальник территориального управления Ленинского района: «Это сход грунта со склона сопки Комарова, это сход грунта в районе Тобольской, 11 и шесть подтоплений улиц в различных частях района».

Особое внимание сейчас нужно уделить цокольным этажам и подвальным помещениям в подтопленных районах.

Юрий Лопатин, начальник административно территориального управления первомайского района администрации г. Владивостока: «Потому что в любом случае туда просачивается вода, отследить, чтобы это не повлияло на энергобезопасность самого дома. И по самим сетям».

На данный момент службами уже вывезено два КАМАЗа грунта. Сейчас рабочие продолжают чистить от травы и камней ливнёвки. Глава города подчеркнукл, что система водоотведения требует сегодня глобальных изменений.

Олег Гуменюк, глава города Владивосток: «Работа большая. Но мы видим в этом году, на сколько эту работу надо делать. Капитально менять ливневки, именно диаметр этих ливневок».

Из-за аномального количества осадков вода в водохранилищах поднялась до критической отметки. Частный сектор эвакуировали.

Виктор Черепков, зам. главы Владивостока: «С Богатинского водохранилища происходит сброс воды, уровень соответственно поднимается. На данном участке дежурит экипаж ГИБДД. Чтобы не пропустить проезд транспортных средств по зоне подтопления».

По прогнозам синоптиков, сильные дожди не прекратятся. В ближайшие дни они принесут почти такое же количество осадков. А это значит, что с последствиями стихии дорожным службам и жителям Владивостока придется еще побороться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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