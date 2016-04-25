Глава Владивостока Олег Гуменюк: Брак в дорожном ремонте недопустим

Минувшей ночью глава Владивостока Олег Гуменюк проинспектировал ход ночных дорожных работ. Теплая погода позволила в этом году значительно раньше приступить к ремонту – еще в начале апреля. И за это время сделано немало. Глава города поручил специалистам не сбавлять темпов и главное внимание уделить качеству, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Одним из участков, где в эти дни идет ночной ремонт, стал проспект 100-летия Владивостока, но не основная трасса, а параллельная ей дорога в районе остановки «Постышева».

«Работы ведет муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», – доложил главе заместитель начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов. – Прошедший несколько дней назад дождь немного изменил планы, но сейчас ремонт продолжается и завершится уже к выходным».

Также минувшей ночью активные дорожные работы шли на улице Южно-Уральской – в эти дни здесь нарезают так называемые дорожные карты. Это подготовка к ремонту, после которой приступают к асфальтированию. На объекте тоже трудятся специалисты предприятия «Содержание городских территорий».

«Аналогичные работы уже провели на улицах Колесника и Фирсова, – рассказал Юрий Трунов. – Это важные дороги, которые, по сути, связывают два крупных микрорайона - 100-летия и БАМа. При этом нарезаем не только откровенно разрушенные участки дорожного полотна, но и потенциально опасные, подверженные разрушению».

Продолжаются во Владивосток и работы и по нанесению дорожной разметки. Их очень ждали автомобилисты города. В ночь на пятницу зебры, сплошные, прерывистые линии и островки безопасности «рисовали» в центре, в планах – все пять районов краевой столицы.

«Прошу специалистов муниципального дорожного предприятия и подрядных организаций делать всё так, чтобы были довольны люди, – подчеркнул глава города по итогам объезда. – Брак в такой важной работе, как ремонт дорожного полотна и содержание его в должном состоянии, недопустим. Жители и гости Владивостока должны иметь возможность ездить по безопасным и комфортным дорогам. Со своей стороны намерены внимательно контролировать работы и жестко пресекать все попытки уйти от нормативов».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]