Виновник резонансного ДТП во Владивостоке будет отбывать наказание в колонии-поселении
Первомайский районный суд Владивостока приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии-поселения водителя, сбившего в феврале на пешеходном переходе семью, мать с 1,5 годовалым ребенком скончались.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.
Приговор вынесен по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам).
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 февраля в районе дома 12 по улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке. Водитель автомашины "Вольво" не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. Водитель с места автоаварии скрылся, позже его задержала полиция.
В результате автоаварии пострадали пешеходы - семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы мужчина, женщина и их ребенок - мальчик 2017 года рождения. Позже женщина и ребенок скончались.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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