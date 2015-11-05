Нарушитель ПДД из Уссурийска получил реальный срок за пьяное вождение
25-летнего уссурийца за неоднократное вождение автомобиля в пьяном виде приговорили к полутора годам в колонии-поселении, — сообщили «Вестям: Приморья» в Прокуратуре ПК.
Житель Уссурийска 1994 года рождения признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены лицом, который ранее уже был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.
Несмотря на данные обстоятельства, фигурант в марте 2019 г. дважды)вновь управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, осуществляя на нем движение, пока не был остановлен сотрудниками ГИБДД ОМВД России по г. Уссурйиску.
Признав подсудимого виновным в совершении преступлений в сфере безопасности дорожного движения, суд назначил ему за содеянное 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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