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В Приморье любителя пьяной езды приговорили к лишению свободы

Уссурийским районным судом вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, в январе 2019 года, находясь на маршруте патрулирования на улице Крылова, инспекторы ДПС остановили автомобиль марки "Хонда ШРВ", водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. 39-летний местный житель отказался выполнить требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Проверка показала, что в июле 2016 года мужчина был осужден за управления транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда суд приговорил его к обязательным работам и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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