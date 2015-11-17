В Приморье любителя пьяной езды приговорили к лишению свободы
Уссурийским районным судом вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, в январе 2019 года, находясь на маршруте патрулирования на улице Крылова, инспекторы ДПС остановили автомобиль марки "Хонда ШРВ", водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. 39-летний местный житель отказался выполнить требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Проверка показала, что в июле 2016 года мужчина был осужден за управления транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда суд приговорил его к обязательным работам и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.
Возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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