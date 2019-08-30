Ученые РФ и КНР изучат изменения климата в дальневосточных морях и Тихом океане
Российско-китайская научная экспедиция в начале сентября отправится из Владивостока на научно-исследовательском судне "Академик Лаврентьев" для изучения изменений климата дальневосточных морей и северной части Тихого океана.
Как сообщили в ДВО РАН, торжественные проводы участников экспедиции состоятся 5 сентября 2019 года на причале Тихоокеанской базы флота.
Для участия в церемонии проводов экспедиции планируется прибытие делегации Министерства природных ресурсов КНР и руководства Первого института океанографии, приглашено Генконсульство КНР во Владивостоке, Министерство науки и высшего образования России, Президиум ДВО РАН, российские и китайские участники экспедиции.
Седьмая российско-китайская научная экспедиция на НИС «Академик М.А. Лаврентьев» организуется Тихоокеанским океанологическим институтом им. В.И.Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) и Первым институтом океанографии Министерства природных ресурсов КНР (ПИО МПР) и проводится в соответствии с планами работы Российско-китайского научного центра по изучению океана и климата. Район работ экспедиции включает Японское, Охотское и Берингово моря и северо-западную часть Тихого океана.
Седьмая экспедиция является продолжением совместных российско-китайских океанологических исследований, проведенных в предыдущие годы, и планируемых в рамках деятельности совместного научно-исследовательского центра с целью изучения изменений климата и среды дальневосточных морей и северной части Тихого океана в прошлом для понимания текущего состояния и прогноза влияния будущих изменений природной среды на социальное и экономическое развитие региона.
По результатам экспедиции будет пополнена коллекция кернов морских донных отложений, дополнена база данных по ключевым этапам хронологии природных процессов и стратиграфии осадков изучаемого региона, получены новые уникальные данные о трансформации водных масс в ходе климатических перестроек и изменении активности восточноазиатского муссона, биопродуктивности северного шельфа Охотского моря, вулканической активности дальневосточного региона и ее воздействии на климат. Ожидаемые результаты будут иметь важное прикладное значение при оценке нефтегазовых ресурсов, а также для достоверных прогнозных оценок климатических изменений в будущем, необходимых для планирования освоения и развития региона в целом.
В экспедиционных работах планируется участие десять китайских ученых из Первого института океанографии и Управления по изучению Южно-Китайского моря Министерства природных ресурсов КНР. С российской стороны кроме сотрудников ТОИ ДВО РАН в рейсе будут принимать участие ученые из Института геологии и минералогии СО РАН.
Половину участников экспедиции (16 человек) составляют молодые ученые и аспиранты из РФ и КНР, не достигшие возраста 39 лет. В период экспедиции планируется образовательная деятельность по схеме «обучение через исследование» - будут прочитаны курсы лекций и обучение новейшим и классическим методам забортных и лабораторных исследований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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