Cлужебная собака Дана cпасла семью грибников, заблудившихся в лесу
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский» поступило сообщение местной жительницы о том, что ее родственники потерялись в лесу. Женщина объяснила, что трое взрослых и два несовершеннолетних ребенка отправились в лес по грибы, и не смогли найти дорогу обратно. У пострадавших работала сотовая связь, но попытка выбраться из леса с помощью GPS не дала результата, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Спасский».
Сотрудниками полиции немедленно были сформированы две поисковые группы, которые выдвинулись на место примерного местонахождения заблудившихся грибников. В поисках принимали участие кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке Дана. Заплутавшие люди были оперативно найдены и с помощью сотрудников МЧС вывезены из леса.
После возвращения домой грибники сердечно поблагодарили полицейских за участие в их судьбе, сплоченность всех действий и спасение. Особую благодарность семья грибников выразила оперуполномоченному уголовного розыска Никите Резниченко, водителю дежурного автомобиля Евгению Бондаренко, полицейской ИВС Анастасии Туляшевой, а также полицейскому- кинологу Антону Лысак.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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