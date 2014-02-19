Недорого и качественно: питерская экспертиза оценила приморские консервы
Среди рыбных консервов по демократичной цене общественники города на Неве выделили продукцию производства Приморского края, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на «Петербургский дневник».
Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» провела экспертизу недорогих рыбных консервов на прилавках магазинов города. По ее результатам выяснилось, что почти 60% банок стоимостью ниже 62 рублей не соответствуют ГОСТу.
Самыми качественными признаны консервы из Калининградской области и Приморского края. Подделывают же продукцию чаще всего в регионах, далеких от моря.
Преподаватель Высшей школы биотехнологии и пищевой технологии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Корж предупреждает потребителей не доверять слепо маркировке ГОСТ, потому что, по его словам, строгого государственного контроля за соблюдением стандартов сегодня больше нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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