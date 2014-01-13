Глиняное озеро на проезжей части во Владивостоке ликвидировали его устроители

Строители слили накопившуюся на площадке воду прямо на проезжую часть в районе кольца Третьей рабочей. Жители Владивостока привлекли внимание городской администрации к этой проблеме. И ее удалось быстро решить, — сообщают «Вести: Приморье».

Приморские блогеры опубликовали фотографию разлива «глиняной воды» на проспекте Красного Знамени. На фото видно, что на строительной площадке прорыта траншея для отвода воды.

Представители администрации Владивостока, являясь подписчиками паблика, пообещали прислать специалистов для того, чтобы разобраться в проблеме. И буквально через несколько часов рабочие компании «Владивостокской буровой компании», устроившей несанкционированную мойку автомобилистам, приступили к ликвидации последствий.

По информации пресс-службы администрации краевой столицы, в отношении виновника составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил благоустройства.

Как сообщил начальник административно-территориального управления (АТУ) Ленинского района Владимир Ковалевич, теперь представителю компании придется заплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Точная сумма штрафа будет определена на административной комиссии.

«Слив воды из котлована со строительной площадки на проспекте Красного Знамени, 104 зафиксирован утром. Оперативно разлив был ликвидирован. Специалисты АТУ Ленинского района установили, что виновником является ООО «Владивостокская буровая компания», которая является подрядчиком на этом объекте. В отношении директора составлен протокол об административном правонарушении. Хотелось бы напомнить всем представителям компаний, которые ведут земляные работы, о недопустимости выноса грунта на проезжую часть», – подчеркнул Владимир Ковалевич.

Напомним, что согласно правилам благоустройства, штрафы за данное правонарушение для физических лиц составляют от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч, а для юридических – от 50 до 80 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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