Тайфун "Линлин" не имеет никакого отношения к субботнему ливню во Владивостоке

7 сентября погоду в Приморском крае будет определять полярный фронт. В этот день тайфун будет ещё далеко, он только зайдет в Желтое море, и никак не может влиять на погоду в Приморье, сообщает сайт "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

Ранее сообщалось, что слабый дождь начался во Владивостоке еще рано утром в субботу. Однако около 10:30 в различных районах города начался ливень. Временами он ослабевает, переходя в небольшой дождь. В течение дня возможно возобновление сильных и очень сильных ливней.

По мнению эксперта сайта Маглипогода, ливни в столице Приморья вызваны обострение атмосферного фронта.

То есть если бы не было фронта, то и осадков не было. А тайфун проходит мимо, но косвенно 8 сентября повлияет на погоду в Приморье. Усилится очень сильный ветер. Местами пройдут дожди различной интенсивности, местами ливни и грозы, но никакого потопа не ожидается", - написал народный синоптик.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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